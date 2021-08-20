البحر «يهدي» اليابان جزيرة جديدة

المصدر: دبي - البيان

أدى ثوران بركاني تحت الماء بالقرب من اليابان إلى نشوء جزيرة جديدة على شكل هلال على بعد 1200 كم جنوب طوكيو، رغم أن الكتلة الأرضية الجديدة من المرجح أن تكون مؤقتة فقط، وفق ما ذكرت «ديلي ميل» البريطانية.

ويبلغ قطر «نيجيما»، التي تعني «الجزيرة الجديدة»، 0.6 ميل، وقد ظهرت على بعد 3.1 أميال شمال مينامي-إيتو، وسط جزر نانبو التي تقع جنوب الأرخبيل الياباني.

وتشكلت الجزيرة من ثوران بركان فوكوتوكو-أوكانوبا، وهو بركان تحت سطح البحر تم اكتشافه للمرة الأولى عندما ثار مرة أخرى في عام 1904.

ووفقاً لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، بدأ ثوران البركان تحت الماء، وهو الأول من نوعه منذ 11 عاماً (وقع آخر حدث في عام 2010)، في وقت مبكر من يوم 13 أغسطس.

واكتشف خفر السواحل الياباني لأول مرة «نيجيما» بعد يومين من الثوران البركاني.

وسيكون لتشكيل جزر جديدة في بعض المياه الواقعة في أقصى جنوب اليابان عواقب جيوسياسية إذا سمح ظهورها للسلطات بالمطالبة بالتوسع في أراضيها.

ومع ذلك، في حال استمرارها على المدى الطويل، فإن من غير المرجح أن تتطلب إضافتها تغييرات في مدى المياه الإقليمية لليابان أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، حسبما ذكرت صحيفة «ديلي نيوز» اليابانية.