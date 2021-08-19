السعودية توقف متهماً بحوزته كميات من المواد المخدرة

المصدر: واس

أوقفت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية متهماً بحوزته كميات من المواد المخدرة.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن القبض على المتهم، وهو سعودي في منطقة الرياض.

وأوضح النجيدي أنه تم ضبط 37667 قرص إمفيتامين مخدر وكيلوغرامين من مادة الحشيش المخدر بحوزة المتهم.

وأكد أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.