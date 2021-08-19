سنغافورة تسجن بريطانياً رفض ارتداء الكمامة

المصدر: أ ف ب

حُكم على بريطاني بالسجن ستة أسابيع في سنغافورة لعدم ارتداء الكمامة والاعتداء على الشرطة، وفق ما أعلنت سلطات هذا البلد الواقع جنوب شرقي آسيا.

وفرض القضاء السجن مع النفاذ على بنجامن غلين الذي أُوقف بعد انتشار تسجيل مصوّر يظهره في أحد قطارات سنغافورة بدون كمامة.

وقال ممثّل عن القضاء السنغافوري إن «الحكم الإجمالي في قضية غلين بنجامن هو السجن ستة أسابيع مع النفاذ اعتباراً من 19 يوليو».

واعتمد هذا البلد الصغير، الذي سلم نسبياً من شرّ فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد 19)، عقوبات صارمة في حقّ منتهكي القواعد الصحية لم يفلت منها الأجانب.

وقد اعتدى الرجل البريطاني، البالغ من العمر 40 عاماً، على عناصر الشرطة الذين أتوا لتوقيفه، ورفض مجدّداً وضع الكمامة خلال جلسة أمام المحكمة الشهر الماضي.

وانطلق بنجامن غلين في مهاترة كلامية أمام المحكمة، مندّداً بـ«محاكمة سخيفة» و«مثيرة للسخط»، ومتحجّجاً بأن الكمامات لا تسمح باتقاء عدوى كوفيد-19، وفق وسائل إعلام محلية.

ونظراً لرّد فعله، طلب القاضي تقييماً لوضعه النفسي، لكن التحاليل أظهرت أنه مخوّل مواصلة المسار القضائي.

وحُكم عليه لانتهاكه القواعد الصحية وسلوكه مع الشرطة والإخلال بالأمن العام.

وسبق له أن أمضى ثلثي العقوبة خلف القضبان خلال فترة توقيفه على ذمّة التحقيق وأُطلق سراحه قبل طرده من البلد، وفق صحيفة «سترايتس تايمز» المحلية.

ويجيز القانون في سنغافورة إطلاق سراح السجناء لحسن السلوك بعد إمضائهم ثلثي مدّة المحكومية.

وكان الرجل يعمل لفرع محلي من شركة توظيفات بريطانية منذ 2017، بحسب الإعلام.