السعودية.. امرأة تقتحم محلاً بسيارتها خلال تدربها على القيادة.."فيديو"

المصدر: البيان

اقتحمت امرأة محلاً للأدوات الطبية اليوم في السعودية بسيارتها وحطمت واجهته الزجاجية

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر اقتحام سيارة لأحد المحلات في الرياض وتحطيم واجهته الزجاجية وإحداث أضرار فيه.

وأظهر الفيديو سيارة تستعد للتوقف أمام أحد المحلات إلا أنه اعلى ما يبدو فقدت السيطرة على السيارة واقتحمت المحل المقابل وحطمت وجهته الزجاجية .

ومن زاوية أخرى لكاميرا المراقبة اظهرت اقتحام السيارة للمحل، ودهسها أحد الأشخاص بداخله وإحداثها أضرارا فادحة بمحتوياته.

وبحسب مقطع الفيديو المتداول نزل أحد الأشخاص من المقعد المجاور لمقعد السائق دون أن ينزل الجالس على مقعد القيادة وأكد عدد من متداولي المقطع أنه امرأة كانت تتدرب على القيادة لكنها لم تتمكن من إيقاف السيارة.