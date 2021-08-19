المرور السعودي يوضح شروط استخراج تصريح القيادة

المصدر: البيان

أوضحت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية شروط ومتطلبات إصدار رخصة القيادة أو تصريح القيادة للسعوديين وغير السعوديين.

وأكدت أن إصدار رخصة القيادة يكون لمن أتم 18 عاما، فيما يمكن استخراج تصريح القيادة لمن أتم 17 عاما، من إحدى مدارس القيادة، بعد استكمال كامل المتطلبات. وفقا لصحيفة عكاظ.

متطلبات استخراج تصريح القيادة

- إتمام 17 سنة.

- إجراء الكشف الطبي.

- 6 صور شخصية مقاس 4×6.

- صورة من البطاقة الشخصية للسعوديين، أو صورة من جواز السفر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

-إرفاق خطاب بموافقة ولي الأمر أو الكفيل.

- ملف لحفظ الأوراق وتقديم الطلب لإحدى مدارس تعليم القيادة لاستكمال بقية الإجراءات.