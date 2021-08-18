السعودية تنفذ حكم القصاص لقاتل زوجته ضرباً وكياً بالنار

المصدر: البيان

أصدرت وزارة الداخلية السعودية أمس الثلاثاء، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في منطقة عسير بحق إبراهيم بن أحمد بن علي آل حسين (سعودي الجنسية) لإقدامه على قتل زوجته مهرة بنت هادي الحسيني (سعودية الجنسية)، وذلك بضربها بعصا على رأسها وكويها بالنار مما أدى لوفاتها بسبب خلاف بينهما.

ووفقا للبيان، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وفقا لصحيفة عكاظ.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم في مدينة أبها بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.