ارحم حالي.. رسالة مؤثرة وجهتها ممرضة لمسؤول قبل وفاتها في السعودية

المصدر: البيان

توفيت ممرضة في الطائف بالمملكة العربية السعودية تدعى سعاد سراج بعد أكثر من 45 يوماً من المعاناة وبقائها على السرير الأبيض بمستشفى الملك فيصل بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

وكشف بندر العمودي زوج الممرضة سعاد سراج، أنه تم إلزام زوجته بالعمل في عيادة "تطمن" المخصصة للكشف عن مرضى فيروس كورونا رغم شرحها لحالتها الصحية للمسؤولين، حيث أنها كانت حاملا في الشهر الثامن وتعاني من سمنة مفرطة. وفقا لصحيفة عكاظ.

وجدد بندر العمودي مطالباته بمحاسبة المتسبب في إلزامها بالعمل حيث أنه تم تجاهل شكواها وحالتها الصحية، واصفا ماتعرضت له زوجته الراحلة -رحمها الله - بالخطأ الإداري.

وأكد أنه يملك رسائل عبر الإيميل الرسمي توضح مطالبات زوجته الراحلة، بتقدير ظروفها ووضعها الصحي وعدم تكليفها في عيادة "تطمن"، وكانت آخر رسائلها عبر "واتساب" وجهتها لمسؤول في "صحة الطائف" تضمنت "أنا والله السواقة والحمل تعب علي خاصة أني في شهوري الأخيرة، الله يسعدك ويرحم والديك ترحم حالي، تكفى أنا داخلة على الله ثم عليك، أنا جيتك في الإدارة بس ما كنت موجود".

من جهة أخرى، أوضح متحدث صحة الطائف سراج الحميدان، أنه تم تكوين لجنة للتأكد من صحة الإجراءات الطبية التي قدمت للفقيدة، مشيرا إلى أن شكوى الزوج تمت إحالتها لإدارة الالتزام للنظر فيها. مؤكدا أن "صحة الطائف" حريصة على سلامة جميع العاملين ومستفيدي الخدمات الصحية.