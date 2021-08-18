الصين تتجه لـ "شرعنة" إنجاب ثلاثة أطفال

المصدر: البيان

يناقش المشرعون الصينيون مسودة تعديل قانون سيسمح لكل زوجين بإنجاب ثلاثة أطفال، وهي خطوة قانونية رئيسية لإضفاء الشرعية على سياسة جديدة بشأن إنجاب ثلاثة أطفال في الصين.

تم تقديم مسودة تعديل قانون السكان وتنظيم الأسرة أمس (الثلاثاء) إلى الجلسة الحالية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لمراجعتها، وفق "سينخوا".

وتلغي المسودة التدابير التقييدية ذات الصلة، لا سيما فرض الغرامات على الأزواج الذين ينتهكون القانون لإنجاب عدد من الأطفال أكبر مما هو مسموح به.

كما تقترح المسودة تدابير داعمة للتغير الجديد بشأن سياسة إنجاب الأطفال، لاسيما استكشاف ما يتعلق بإجازة الأبوة وإنشاء المزيد من مرافق رعاية الأطفال في المجتمعات السكنية والأماكن العامة وأماكن العمل.

وقد تبنت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة قرارا في أواخر يونيو، يسمح للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال ويطرح إجراءات داعمة لتشجيع الإنجاب.