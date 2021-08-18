جزيرة تبحث عن مدير لمدرسة بـ 3 تلاميذ

المصدر: (دبي - البيان)

تبحث جزيرة بريطانية نائية حالياً عن مدير مدرسة لا يزيد عدد طلابها على ثلاثة. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن جزيرة فير إسلي الواقعة في بحر الشمال يسكنها فقط 60 شخصاً فقط وتتبع بريطانيا.

وتعتبر أبعد جزيرة بريطانية مأهولة. وتبحث الجزيرة النائية الآن عن مدير للمدرسة المتناهية الصغر، التي تضم موظفين و3 طلاب فقط. ووصفت الوظيفة بأنها «فرصة العمر»، التي ستمنح الفائز فيها صلاحية إدارة مدرسة ابتدائية غريبة من نوعها.

وسيتلقى المدير راتباً يصل إلى 56 ألف جنيه استرليني سنوياً (77 ألف دولار).