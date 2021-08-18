باقات نباتات عمرها 2000 عام في المكسيك

المصدر: دبي - البيان

اكتشف علماء الآثار في مدينة تيوتيهواكان الأثرية القديمة الواقعة قرب مكسيكو سيتي في وسط المكسيك، باقات نباتات عمرها من 1800 إلى ألفي عام.

وتشير صحيفة «ديلي ميل» إلى أن علماء الآثار عثروا على هذه الباقات على عمق 18 متراً تحت مبنى المعبد المخصص لـ «كيتزالكواتل»، ومعناها «الثعبان ذو الريش»، أحد الآلهة في عصر أمريكا الوسطى القديمة.

ويعتقد الخبراء أن هذه النباتات قد تكون بمثابة تكريم لـ «كيتزالكواتل»، لأن السكان المحليين كانوا يعتقدون أن «كيتزالكواتل» إله أهدى الذرة للبشر.

ووفقاً لعالم الآثار سيرجيو غوميز من المعهد الوطني المكسيكي للأنثروبولوجيا والتاريخ، حفظت سيقان النباتات بحالة جيدة.

ويقول: «عثرنا على أربع باقات بحالة جيدة جداً، مربوطة بحبال يحتمل أنها مصنوعة من القطن».

ويضيف: هذا «اكتشاف مهم جداً»، لأنه يؤكد أنه في هذا المكان كانت تقام طقوس دينية، لذلك يتعين على الفريق العلمي تحديد من قدم هذه الهدايا.

ويذكر أن علماء الآثار يعملون في هذه المدينة الأثرية القديمة منذ 12 عاماً.