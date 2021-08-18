كويكب يقترب من الأرض بمسافة 3.4 ملايين كيلومتر

المصدر: (دبي - البيان)

حذرت قبة موسكو السماوية من اقتراب الكويكب 2016 AJ193 الذي قد يشكل خطورة على كوكب الأرض.

وسوف يقترب الكويكب 2016 AJ193 الذي ينتمي إلى فئة الكويكبات التي تشكل خطورة على الأرض، من كوكبنا يوم 21 أغسطس الجاري، ولكنه لن يشكل خطورة على كوكبنا، بحسب المكتب الصحفي للقبة السماوية.

وأشار مصدر في القبة السماوية بموسكو في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن، «هناك فئة من الكويكبات، تسمى «كويكبات تقترب من الأرض». ووفق حسابات خبراء ناسا، قد تشكل الكويكبات التي يمكن أن تقترب من الأرض .5 ملايين كيلومتر أو أقل خطورة على الأرض. والكويكب 2016 AJ193 سيقترب منا يوم 21 أغسطس على مسافة 3.4 ملايين كيلومتر. ويقدر قطره بحوالي 1.4 كيلومتر».

وأضاف، منذ بداية مراقبة هذه الأجسام، حلقت كويكبات على مسافة أقرب إلى الأرض، فمثلاً في عام 2011 حلق كويكبان مقاسهما 100 و360 متراً بالقرب من الأرض على مسافة 384 ألف كيلومتر.