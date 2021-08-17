مطرب مهرجانات شهير لطلاب الثانوية في مصر: الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس

المصدر: البيان

نشر فنان المهرجانات المصري عمر كمال عبر حسابها على فيسبوك صورة مخاطباً بها طلاب الثانوية العامة الذين سوف تظهر نتائجها اليوم في مصر وعلق عليها: «‏جبت 90%.. جبت 70%.. جبت 40%.. الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس في الآخر».

وفوجئ مطرب المهرجانات بسيل جارف من التعليقات الرافضة لهذا التعليق واعتبروه يدعو إلى الكسل والتخاذل .

واستدعى الأمر إلى قيام عمر كمال بتعليق آخر يوضح فيه ما يقصده في التعليق الأول قائلاً: «الغرض من البوست إني بقول أهم حاجة تشتغل في الآخر وتقدر تعيش كويس يعنى بلاش يأس حتى لو مجموعك مش كبير.. ليه الناس أخدت الكلام غلط، وجابته ناحية الكسل وإن الإنسان ميتعبش».

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بثا مباشرا لمؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء 17 أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 ـ 2021 وسوف يتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.