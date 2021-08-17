الأمطار تغرق اليابان.. فيديو

المصدر: البيان

تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت اليابان في حدوث فيضانات وانهيارات طينية في أنحاء عدة من البلاد.

وأسفرت الفيضانات عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإجلاء عشرات السكان إلى أماكن آمنة، وفق "يورونيوز".

وأدى انهيار أرضى فى ساعة مبكرة من صباح الأحد إلى تدمير منزل في مدينة أوكايا بمحافظة ناغانو بوسط اليابان.

وأوضحت وكالة إدارة الكوارث أنه تم أول أمس الاحد إنقاذ العشرات بالمناطق التي غمرتها الفيضانات في منطقة كيوشو الجنوبية وكذلك هيروشيما.

ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة، وقد أصدرت حوالى 200 بلدية إنذارات بوجود مخاطر عالية من الفيضانات أو الانهيارات وتعليمات بإخلاء الأماكن التي وصفت بالخطيرة.

وقالت وكالة إدارة الكوارث إن أكثر من 500 منزل في جميع أنحاء البلاد تضررت بسبب الفيضانات والانهيارات الطينية.