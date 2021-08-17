حطام صاروخ أوكراني كاد يصطدم بقمر صناعي

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن جوناثان ماكدويل، خبير الملاحة الفضائية الأمريكي، أن شظية من حطام صاروخ النقل الأوكراني «زينيت 2»، كان يمكن أن تصطدم بقمر الأرصاد الجوية الصيني في مارس الماضي.

ويذكر أن السرب 18، التابع لسلاح الجو الأمريكي، الخاص بمراقبة الفضاء، كان قد أعلن في 18 مارس الماضي، أن القمر الصيني «يونهاي 1 ــ 02»، الذي كان قد أطلق إلى الفضاء في 25 سبتمبر عام 2019، تحطم إلى 21 قطعة، دون أن يكشف السبب. ولكن الخبير ماكدويل، يؤكد حالياً أن الاصطدام لم يحدث، والقمر مستمر في العمل.

ويشير ماكدويل، إلى أنه أضيف إلى كتالوج الأجسام الفضائية الذي ينشره سلاح الجو الأمريكي في موقع «سبيس تراك أورغ»، جسم جديد، يحمل الرمز الدولي 1996 ــ 051Q، مع ملاحظة «اصطدم بقمر صناعي».

ووفقاً له، هذه شظايا المرحلة الثانية لصاروخ النقل الأوكراني «زينيت-2»، الذي أطلق في سبتمبر عام 1996.