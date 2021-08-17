جدار منزل بألمانيا يميط اللثام عن «كنوز نازية»

المصدر: (دبي - البيان)

أدى انهيار جدار أحد المنازل القديمة في مدينة هاغن الألمانية، بفعل الفيضانات التي اجتاحت البلاد الشهر الماضي، إلى اكتشاف أثر يعود تاريخه لعقود طويلة.

وتمثل هذا الأثر بالكثير من الرسائل القديمة والوثائق والأقنعة الواقية وأشياء أخرى من الحرب العالمية الثانية، وتتبع كلها للحزب النازي، كانت مخبأة خلف جدار بمبنى سكني.

وبحسب موقع «دويتسه فيليه» الألماني، يعمل أرشيف المدينة حالياً على تقييم هذه اللقى وعرضها بشكل جزئي.

وبالعودة للاكتشاف، فقد كان شخص يدعى سيباستيان يورتسيفين بصدد تنظيف منزل عمته في مدينة هاغن، في ولاية شمال الراين ويستفاليا، عندما عثر على «الكنز» في المبنى بعد أن انكسر لوح جبسي من جدار في الطابق الأرضي، أماط اللثام عن الوثائق من خلفه.

ومن بين ما اكتشفه الرجل، صحيفة يعود تاريخها لعام 1945، ليقوم بإبلاغ أرشيف مدينة هاغن عن ما وصفه بـ«الكنز».