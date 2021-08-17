خطأ في سك عملة يرفع سعر بيعها

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تم بيع عملة معدنية نادرة من فئة الـ 50 بنساً، كان قد شابها خطأ خلال عملية سكها عام 2011، بمئات الجنيهات الإسترلينية، على موقع «إي باي»، ما يفوق بكثير قيمتها الاسمية.

ووفقاً لصحيفة «ذا صن» البريطانية، بيعت العملة مقابل 360 جنيهاً إسترلينياً، بعد 47 محاولة لشرائها من ثمانية مستخدمين، تنافسوا على القطعة التي بيعت بالمزاد، وهو ما رأت فيه تغيراً في نوع العملات التي يسعى وراءها صائدو العملات.

وتعرض العملة التي بيعت مقابل 360 جنيهاً إسترلينياً، واحداً من 29 تصميماً تم سكها للاحتفال بدورة الألعاب الأولمبية لعام 2012. وقد تم إصدارها في عام 2011، مع صورة سباح يظهر على جانب واحد من القطعة المعدنية.

وفي حين أن العملة نفسها تعتبر نادرة بالفعل، بسبب التصميم التذكاري، إلا أن هذه النسخة في الواقع، تحوي على خطأ تم ارتكابه خلال سك العملة، وهو ما رفع سعر إعادة بيعها على موقع «إي باي».

وتضم النسخة الرسمية للعملة التي تم إصدارها للألعاب الأولمبية، على خطوط أقل في التصميم، ما يعني أن وجه السباح يظهر بدرجة أكبر.