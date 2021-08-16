10 أيام إجازة مدفوعة لمن يخضع لعلاج العقم في اليابان

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

أفادت هيئة شؤون الموظفين الوطنية في اليابان أنها، اعتباراً من يناير المقبل، سوف تمنح الموظفين الوطنيين في القطاع العام، ممن يريد تلقي علاج للعقم، ما يصل إلى 10 أيام إجازة مدفوعة الأجر في السنة.

وقالت رئيسة الهيئة، يوكو كاواموتو في مؤتمر صحافي: «سوف يأخذ القطاع العام هذه المبادرة»، بأمل أن تشجع تلك الخطوة القطاع الخاص على المضي فيها.

وفيما تكافح اليابان مع معدل مواليد منخفض، لفتت صحيفة «جابان تايمز»، إلى مسح أجري على الإنترنت في شهري يناير وفبراير، أظهر أنه من أصل 47 ألف موظف ياباني في القطاع العام ممن شاركوا في المسح، خضع نسبة %1.8 منهم للعلاج، فيما قال %10.1 إنهم مروا بالتجربة، و%3.7 يفكرون في الخضوع للعلاج.

وأفاد المسح أيضاً أن نحو %62.5 من الذين يخضعون للعلاج أو يفكرون في الخضوع له، يجدون الموازنة بين العلاج وبين العمل في «غاية الصعوبة»، فيما قال %11.3 إن الأمر مستحيل. أما أسباب عدم الخضوع للعلاج التي أوردها المسح، فكانت صعوبة القيام بزيارات متكررة إلى الطبيب، والتكلفة، وتضارب الأوقات مع العمل.