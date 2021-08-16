ولادة باندا في سنغافورة بعد تلقيح اصطناعي

المصدر: (سنغافورة - أ ف ب)

أعلنت حديقة حيوانات سنغافورة، أمس، ولادة صغير باندا من طريق التلقيح الاصطناعي، في سابقة من نوعها لهذا النوع الحيواني المهدد في الدولة الصغيرة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وأعلنت هيئة «وايلدلايف ريزرفز سنغابور»، التي تدير حدائق الحيوانات في الجزيرة، أن «جيا جيا» وهي أنثى باندا عملاقة في حديقة الحيوانات تبلغ 12 عاماً، أنجبت صغيراً بعد تلقيحها بالسائل المنوي المجمد من الذكر كاي كاي البالغ 13 عاماً.

وبعد محاولات فاشلة عدة في السنوات السابقة، كان القائمون على رعاية الحيوانات في الحديقة، بالتعاون مع خبراء صينيين، يأملون في تزاوج الباندا بشكل طبيعي، لكنهم قرروا في نهاية المطاف اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي.

وقال نائب المدير العام لهيئة «وايلدلايف ريزرفز سنغابور» تشينغ وين-هاور في بيان «الحمل الأول لـ«جيا جيا» وولادة صغير باندا علامة بارزة بالنسبة لنا في رعاية هذه الأنواع المهددة بالانقراض في سنغافورة».

ومن المعروف أن تكاثر الباندا في الأسر أو في الطبيعة، أمر صعب للغاية.