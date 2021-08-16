اكتشفت أن قلبها في مكان غير مكانه

المصدر: دبي - البيان

عانت كلير ماك البالغة من العمر 19 عاماً من شيكاغو بالولايات المتحدة، من سعال مستمر لمدة شهرين ونصف الشهر، لكنها حاولت شفاء نفسها باستعمال بعض الأدوية.

وبعد مرور شهر، اضطرت الفتاة إلى الذهاب إلى المستشفى، للحصول على علاج، لأنها أصابت نفسها عن طريق الخطأ بالأسلاك الشائكة، ثم قررت في الوقت نفسه فحص سعالها.

وأخبر الطبيب الفتاة الأمريكية أنها على الأرجح مصابة بنوع من العدوى الرئوية، وأرسلها لإجراء أشعة سينية على الصدر.

هذا، وكانت نتائج الفحص غير متوقعة تماماً، حيث علمت كلير أن قلبها ليس على اليسار، مثل معظم الأشخاص الآخرين، ولكن على اليمين.

وعندما أخبر الطبيب الفتاة بهذا الخبر، اعتقدت أنه كان يمزح فقط، كما كتبت صحيفة «ميرور» البريطانية.

وأوضح الطبيب أن هذا يسمى «دكستروكارديا»، وأن عليها إبلاغ طبيبها المعالج بحالتها.

و«دكستروكارديا» هو شذوذ تطوري نادر للغاية، حيث يولد أقل من واحد في المائة من الأشخاص بترتيب القلب هذا، وعادة لا تكون هذه الحالة مهددة للحياة.