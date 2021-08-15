خبيرة علاقات أسرية: هذا فارق العمر المثالي بين الزوجين

المصدر: البيان

كشفت خبيرة علاقات أسرية عن الفارق المثالي في العمر بين الرجل وزوجته.

وأوضحت الدكتورة غادة حشمت، استشارية العلاقات الأسرية، أن الفارق المثالي بين الرجل وزوجته يمتد من سنة إلى 12 سنة، مشيرةً إلى أن تحديات كثيرة تواجه الطرفين في حال تجاوز الفارق تلك الحدود.

وقالت، خلال لقائها أمس في قناة «إم بي سي مصر»، إن الفارق السني يتطلب توافقاً نفسياً وفكرياً، منوهةً بأن لدينا قدوة في نبينا الكريم حين تزوج السيدة خديجة التي تكبره بسنوات كثيرة.

وأضافت أنه حينما تكون الزوجة أكبر لا بد أن تكون مقتنعة بالزوج وبعقله، محذرةً من تعامل الزوجة مع زوجها من منطلق أنها أكبر وأدرى منه في خبرات الحياة، لأن ذلك يصنع عوائق في الحياة الزوجية.

ولفتت إلى تحدٍّ خطير يواجه الزوجين في تلك الحال، مبينةً أن نظرة المجتمع لمن تزوَّج سيدة أكبر منه تتطلب تعاملاً حكيماً.