بعد 20 عاما من العزلة.. رجل الكهف يخرج ليتلقى لقاح كورونا

المصدر: أ ف ب

اختار الصربي بانتا بيتروفيك العزلة عن الناس بصورة تامة قبل نحو 20 عاما واتخذ من كهف في منطقة نائية مأوى له، وخلال هذه السنوات لم يغادر كهفه البعيد إلا نادرا.

وبالصدفة اكتشف أثناء زيارة سريعة لمدينة قريبة أن هناك وباء متفشيا يسمى كورونا وعندما أصبحت اللقاحات المضادة للفيروس متوفرة خرج من الكهف وأخذ الجرعة الأولى.

وقال بيتروفيك (70 عاما) إنه يريد الحصول على الجرعات الثلاث المضادة للفيروس بما فيها جرعة التعزيز.

ودعا المواطنين في صربيا إلى أن يسيروا على نهجه، معربا عن استغرابه من الذين يشككون في اللقاحات.

وبيتروفيك عامل متقاعد كان يعمل في مدينة بي روت شرقي صربيا، وغزا الشيب شعر الرجل وطالت لحيته وبات الكبر واضحا على ملامح وجهه.

ويعيش بيتروفيك في كهف يصعب الوصول إليه، إذ يتطلب الأمر تسلق مرتفعات صخرية في مهمة صعبة.

وداخل الكهف يعيش الرجل مع حيوانات مثل الماعز والدجاج والقطط، وكلب.

وقال: "لم أكن حرا في المدينة. هناك دائما شخص ما في طريقك، إما أن تتجادل مع زوجتك أو جيرانك أو مع الشرطة".

وأضاف مبتسما: "هنا، لا أحد يزعجني".

وقبل اعتزاله عن الناس تبرع بيتروفيك بكل ما يملك من أموال للمساهمة في بناء جسور صغيرة بمدينته.