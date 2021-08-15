إصابة رضيع بالتسمم بعد تناوله الأفيون

المصدر: البيان

أصيب طفل رضيع بالتسمم يبلغ من العمر عاماً ونصف في إحدى قرى محافظة قنا بصعيد مصر نتيجة تناوله أفيون عن طريق الخطأ.

وتعرض الرضيع للتسمم،أمس السبت، عقب تناوله مادة الأفيون المخدر عن طريق الخطأ، بقرية الجبلاو التابعة مركز قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، من غرفة عمليات النجدة، يفيد بإصابة طفل يبلغ عاما ونصف ، بحالة تسمم، نتيجة تناوله مادة الأفيون المخدر عن طريق الخطأ في قرية الجبلاو جنوب قنا وفق صحيفة الوفد .

وجرى نقل الرضيع إلى مستشفى قنا العام، لإجراء الإسعافات الأولية له، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.