تفاصيل مرعبة لمصرع 5 عمال سقطوا في غلاية زيت

المصدر: البيان

لقي 5 عمال مصرعهم داخل غلاية زيت بأحد المصانع بمدينة كرداسة في مصر.

وأكد شهود عيان، أن صاحب المصنع توفي أثناء محاولاته مع 3 عمال آخرين، إنقاذ العامل الأول الذي سقط داخل الغلاية، فسقط مع العمال الثلاثة ليتوفى 4 عمال وأحد ملاك المصنع الذى يتملكة 3 رجال أعمال وتم التحفظ على أحد أصحاب المصنع من قبل رجال أمن كرداسة.

ودلت التحريات الأولية حول الواقعة، أنه أثناء إنقاذ عامل سقط جميع المتوفين داخل غلاية ضخمة داخل الزيوت، ما أدى وفاتهم فى الحال من بينهم ابن صاحب المصنع وفق اليوم السابع.

وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا من مسؤولى أحد المصانع فى كرداسة بسقوط أشخاص داخل مصنع بكرداسة، وعلى الفور انتقل المقدم معتصم رزق رئيس مباح كرداسة ومعاونه النقيب محمود عبدالعليم على رأس قوة لسماع أقوال شهود العيان وجمع المعلومات اللازمة تجاه الواقعة.