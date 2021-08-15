مدينة يابانية تسجل الطقس الأبرد صيفاً

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

بعد أسبوعين من اجتياح موجة حر شديدة جزيرة هوكايدو اليابانية، انخفضت الحرارة في مدينة واكاناي شمال الجزيرة بمقدار 51 درجة فرنهايت (10.5 درجات مئوية) خلال أسبوعين لتسجل أدنى قراءة شهدتها في شهر أغسطس منذ 128 عاماً وهي 2.6 درجة مئوية.

ونقل موقع «إنسايدر» الإخباري عن محطة تلفزيون «تي في أساهي» المحلية قوله، إن الزئبق في جهاز الحرارة انخفض قبل الفجر يوم الخميس بتاريخ 12 أغسطس إلى 36.7 درجة فرنهايت (2.6 درجة مئوية)، بعد أن أبلغت المدينة عن تسجيل أعلى درجات الحرارة على الإطلاق في 29 يوليو عند 87.8 درجة فرنهايت (31 درجة مئوية).

وأفاد العاملون في المحطة أن الطقس كان بارداً صباح الصيف إلى درجة أنهم كانوا يشاهدون بخار الماء يخرج من أفواههم. وبالإجمالي، تم تسجيل طقس متطرف ودرجات حرارة متقلبة في جميع أنحاء اليابان في الأسابيع الأخيرة.