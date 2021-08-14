القبض على 6 سعوديين اعترضوا سيدة في الرياض

المصدر: البيان

ألقت الشرطة السعودية في منطقة الرياض القبض على 6 سعوديين اعترضوا سيدة داخل مركبتها في أحد أحياء المدينة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة قبضت على (6) مواطنين في العقد الثاني من العمر، إثر تعرّضهم لسيدة داخل مركبتها خلال سيرها في أحد أحياء مدينة الرياض، وصدم أحدهم مركبتها، بمركبة لا تحمل لوحات والهرب من موقع الحادثة، بحسب وكالة الانباء السعودية.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.