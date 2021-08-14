غرق سيدة وطفلة في اليمن.. (فيديو مأساوي)

المصدر: البيان

توفيت سيدة وطفلة، وأصيب طفل آخر، أمس الجمعة، إثر جرف سيول الأمطار للسيارة التي كانت تقلهم في أحد مرتفعات منطقة الجعاشن بمديرية ذي السفال جنوبي محافظ اب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية واعلامية إن سيول الأمطار جرفت سيارة صالون، كان على متنها عدد من النساء والأطفال، ما أدى إلى وفاة امرأة وطفلة في منطقة الجعاشن.

وذكرت المصادر ان المرأة المتوفاة، هي زوجة محمد هزاع قاسم إسكندر، والطفلة الأخرى البالغة من العمر 10 سنوات هي ابنة أختها، كما أصيب ابن الأم المتوفاة جراء الحادثة.

وأوضحت المصادر أن السيول الغزيرة جرفت السيارة، التي كانت تمر من الطريق الذي يمتد في وسط سائلة الجعاشن، وتمكن الأهالي من إنقاذ بقية الركاب الذين كانوا على متنها.

وبحسب العربية نت فقد فشلت محاولة إنقاذ المرأة والطفلة من السيول، قبل أن يتم العثور على جثتيهما وقد فارقا الحياة.

ونشر ناشطون مقاطع فيديو لصراخ وعويل مجموعة من النساء عقب إنقاذهن من الغرق في الحادثة.

وأثارت مقاطع الفيديو حالة من الاستياء والغضب جراء تهور السائق، وعدم أخذ الحيطة والحذر، وأيضا لعدم وجود جسر في المنطقة تفاديا لحوادث أخرى مشابهة.

وتأتي هذه الحادثة بالتزامن مع أمطار غزيرة تشهدها عدة محافظات يمنية، تسببت بخسائر بشرية ومادية كبيرة.