طفل يقتل والدته بمسدس خلال مشاركتها بمكالمة فيديو

المصدر: ا ف ب

أعلنت الشرطة في وسط فلوريدا أن طفلاً عثر على مسدس محشو غير مؤمن داخل شقة وقتل والدته بينما كانت في مكالمة فيديو مصورة متعلقة بالعمل.

بحسب وسائل إعلام، فإن المرأة كانت والدة الطفل الذي أطلق النار عليها في الرأس يوم الأربعاء.

وقالت شرطة ألتامونتي سبرينغز في بيان صحافي إن شخصاً ما في مكالمة الفيديو اتصل برقم الطوارئ (911) بعد رؤية الطفل في الخلفية وسماع ضوضاء.

أفاد الشخص أن المرأة، التي تم تحديد هويتها على أنها شمايا لين البالغة من العمر 21 عاماً، سقطت للخلف ولم تعد أبداً إلى مكالمة الفيديو.

من جهتها، ذكرت الشرطة أن "الضباط والمسعفين بذلوا قصارى جهدهم في تقديم المساعدة للسيدة لين، ولكن تم العثور عليها مصابة بعيار ناري مميت في الرأس".

كما قالت الشرطة إن شخصاً بالغاً كان قد ترك السلاح الناري غير مؤمن. ويعمل المحققون مع مكتب المدعي العام لمقاطعة سيمينول لتحديد ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات في هذا الحادث أم لا.