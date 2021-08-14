السعودية: القبض على 4 مقيمين في جدة بحوزتهم 4.6 كجم مخدرات

المصدر: البيان

ألقت السلطات السعودية القبض على 4 مقيمين في جدة بحوزتهم (4.6) كيلو جرامات من مادة الشبو المخدرة.

وصرحَ المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن القبض على (4) مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، جميعهم من الجنسية الباكستانية، بمحافظة جدة، وضُبط بحوزتهم (4.6) كيلو جرامات من مادة الشبو المخدرة.

وأضاف وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس انه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.