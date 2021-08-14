حديقة تحتفل بولادة غوريلا نادرة

المصدر: بوكافو - أ ف ب

تحتفل حديقة «كاهوزي-بييغا» الوطنية في جمهورية الكونغو الديموقراطية بولادة غوريلا السهول الشرقية، وهي واحد من أكثر الأنواع المهددة بالانقراض في العالم.

وأعلنت الحديقة على فيسبوك أمس «يسعدنا أن نعلن وضع أنثى الغوريلا موينجا صغيراً».

وأضافت «كان الحراس هناك وتمكنوا من توثيق هذه اللحظة. بدت سعيدة بعرض صغيرها. كلاهما بصحة جيدة».

وقال الناطق باسم الحديقة هوبرت مولونغوي لوكالة فرانس برس إن الولادة «بادرة أمل».

وأشارت حديقة الحيوانات الواقعة في جزء مضطرب للغاية من شرقي جمهورية الكونغو الديموقراطية، إلى أن هذه الولادة أدت إلى ارتفاع عدد قردة غوريلا بيرينغاي غراوري أو غوريلا السهول الشرقية من 171 إلى 172.

ووضعت موينجا صغاراً في السابق ولكنها المرة الأولى التي تضع فيها ذكراً وقد أطلق عليه اسم نابيرمبو.