مصر.. مصرع وإصابة 15 شخصاً في حادث سير مروع

المصدر: البيان

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون بحادث مرور مروع في مدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية شمال القاهرة.

وذكر شهود عيان أن الحادث نجم عن اصطدام سيارة بحافلة ركاب، وأن بين الضحايا عدداً من الأطفال وأن بعض الركاب إصابتهم خطيرة.

وأكد فيصل جودة وكيل وزارة الصحة أن الطاقم الطبي يتعامل مع الحالات التي وصلت لمستشفى السادات المركزي، وسيحدد الأطباء ما إذا كانوا سيحتاجون إلى نقل لمستشفيات أخرى أم لا.

ونقلت صحيفة الوطن عن مصدر طبي مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية قوله إنه تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى السادات، موضحًا أن الأطباء يستقبلون الحالات ويوقعون عليها الكشف الطبي ومعرفة أنواع الإصابة نتيجة الحادث، موضحا أن الإصابات متفاوتة وبعضها كسور وجروح متفرقة بالجسم.

وكان اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بوقوع حادث مروع بين سيارتين في مدينة السادات، وعلى الفور انتقل ضباط القسم إلى مكان الواقعة، وتم استدعاء الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول الواقعة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورا للحادث، أظهرت قيام رجال الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى، وكذلك تجمع أعداد من المواطنين لمساعدة رجال الإسعاف في إسعاف المصابين.