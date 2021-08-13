مصر.. حبس أب تعدى على ابنته بالضرب حتى الموت

المصدر: البيان

أمرت نيابة منيا القمح، في محافظة الشرقة المصرية، بحبس أب "سائق" أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بالتعدي على ابنته بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بقصد تأديبها لعدم توجهها للدروس.

وكانت قد تلقيت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغاً يفيد بورود إشارة لمستشفى منيا القمح المركزي، بوصول الفتاة 15 عاماً طالبة بالإعدادية ومقيمة بدائرة المركز، جثة هامدة متأثرة بإصابات متفرقة بالرأس والجسد، بحسب المصري اليوم.

وتبين من التحريات الأولية قيام والدها بالتعدي عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه الأب وأقر أنه لم يقصد قتلها بل قام بمعاقبتها بقصد تأديبها لعدم ذهابها للدرس إلا أن إصابتها أدت لوفاتها.