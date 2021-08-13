مصرع 7 أشخاص جراء حادث سير بالمغرب

المصدر: أ ف ب

لقي سبعة أشخاص مصرعهم بينما أصيب 21 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء حادث سير في بلدة شيشاوة جنوب المغرب، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية.

ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية قولها إن الحادث الذي وقع الخميس نجم عن "انحراف مركبة نقل وسقوطها بمنحدر صخري".

وأضافت أن تحقيقا فتح لتحديد ملابسات الحادث، فيما نقل المصابون إلى مستشفى شيشاوة.

أودت حوادث السير العام الماضي بأرواح 2774 شخصا، وهي حصيلة منخفضة مقارنة مع الأعوام السابقة بالنظر إلى تقييد التنقل خلال فترة الحجر الصحي في 2020.

كانت السلطات وضعت استراتيجية "وطنية للسلامة الطرقية" لمواجهة هذه المشكلة وتشديد المراقبة، وخصوصا بعد حادث حافلة بين مراكش وورزازات (جنوب) أسفر عن 42 قتيلا في 2012.

وتطمح هذه الاستراتيجية إلى خفض عدد حوادث السير إلى النصف بحلول 2026.