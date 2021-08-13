فاجعة.. طفل يقتل أمه بسلاح ناري

المصدر: وكالات

قتل طفل أمريكي والدته إثر إطلاقه النار عليها وإصابتها في رأسها.

وكان الطفل يلهو في المنزل وبالصدفة عثر على مسدس محشو وغير مؤمن، في وقت كانت والدته مشغولة بإجراء مكالمة تتعلق بالعمل.

وأثناء لعب الطفل بالمسدس، خرجت طلقة نارية صوب رأس أمه ما أدى إلى مقتلها. وفقا لسكاي نيوز.

ووقعت الحادثة في مدينة ألتامونتي سبرينغز بولاية فلوريدا الأمريكية، الأربعاء الماضي.

وقالت الشرطة إن شخصا ما في مكالمة الفيديو اتصل بالرقم 911 الخاص بالطوارئ، بعد رؤية الطفل في الخلفية وسماع ضوضاء.

وأفاد هذا الشخص بأن المرأة، التي تم تحديد هويتها على أنها، شمايا لين، البالغة من العمر 21 عاما، سقطت إلى الخلف، ولم تظهر مجددا في مكالمة الفيديو.

وذكرت الشرطة الأمريكية أن "الضباط والمسعفين بذلوا قصارى جهدهم في تقديم المساعدة للسيدة لين، ولكن تم العثور عليها مصابة بعيار ناري مميت في الرأس".

وقالت الشرطة إن شخصا بالغا ترك السلاح الناري غير مؤمن.

وكان المحققون يعملون مع مكتب المدعي العام لمقاطعة سيمينول لتحديد ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات أم لا.