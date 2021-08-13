متاحف ألمانيا تنشر سجلات اقتناء تمثال نفرتيتي

المصدر: (برلين - د ب أ)

قامت المتاحف الحكومية في العاصمة الألمانية برلين برقمنة سجلات اقتناء مجموعات من معروضاتها ونشرتها على الإنترنت ومنها ما يتعلق بالتمثال النصفي الشهير للملكة المصرية القديمة نفرتيتي.

وبدأت المتاحف برقمنة 7 من 15 مجموعة مقتنيات لديها.

ونشرت المتاحف سجل اقتناء تمثال نفرتيتي المسجل تحت رقم تسلسلي 21300 في عام 1020، وجاء في نص الاقتناء المدوّن بالقلم الرصاص وبأسلوب علمي موضوعي: «عينان من الكريستال الحجري، اليسرى مفقودة ووجه وردي وشفاه حمراء وحاجبان أسودان».

وتوافرت حتى الآن سجلات الاقتناء بالنسبة للمتحف المصري ومجموعة البردي والمتحف الاثنوبولجي ومتحف اللوحات الزيتية والمكتبة الفنية ومتحف الفن الإسلامي ومتحف عصور ما قبل التاريخ والتاريخ المبكر وخزانة العملات المعدنية. وحسب التصريحات الصادرة أمس، فإن تدوين هذه السجلات التاريخية تم في الفترة بين 1650 و2010، فيما شرعت المتاحف في توثيق المقتنيات الواردة حديثاً رقمياً منذ عام 2014.