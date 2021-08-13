حورية بحر وسط فيضان غلاسكو الاسكتلندية

المصدر: دبي - البيان

ترك السكان في وسط مدينة غلاسكو الاسكتلندية حالة الفوضى التي عمّت المدينة جراء الأمطار الغزيرة التي ضربتها بداية الأسبوع الجاري، وتحول تركيزهم لمتابعة مشهد مذهل وطريف لفتاة ترتدي أزياء حورية بحر تحاول السباحة وسط أحد الشوارع التي غمرتها المياه، حسب ما ذكر موقع «اليوم السابع». وفي تعليقه على اللقطة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قال غافين ميلار، أحد سكان حي باتلفيلد غاردنز، إنه خرج لعمله بعد توقف الأمطار، ليكتشف وجود المخلوق البحري الأسطوري وهو يحاول السباحة في مياه الفيضان دون جدوى.

وبحسب «ديلي ريكورد» الاسكتلندية، أدرك ميلار أن حورية البحر التي جذبت أنظار المارة والسكان عبر نوافذهم، هي امرأة حاولت الاستفادة من الأجواء الممطرة لتجربة زي عروس البحر، وإضفاء طابع من المرح والبهجة على يوم السكان بعد الأضرار التي أدت لتوقف الحركة في معظم أنحاء المدينة.