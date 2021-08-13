مهمة هندية فاشلة لمراقبة الأرض

المصدر: نيودلهي - د ب أ

فشلت مهمة هندية لوضع قمر اصطناعي لمراقبة الأرض في المدار بسبب «خلل فني» في الصاروخ، بحسب ما ذكرته وكالة الفضاء الهندية بعد الإطلاق أمس. ووقعت المشكلة في مرحلة الاحتراق الثالثة، النهائية، بعدما انطلق الصاروخ من ميناء سريهاريكوتا الفضائي بجنوب البلاد. وأطلقت منصة إطلاق الأقمار الاصطناعية المتزامنة مع الأرض «جي إس إل في» الصاروخ.

وقالت المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء في بيان: «كان الأداء في المرحلتين الأولى والثانية طبيعياً. لكن الاشتعال في المرحلة العليا لم يحدث بسبب خلل فني. ولم يتسن إنجاز المهمة بالشكل المنشود». كان الغرض من الصاروخ الذي حمل قمراً اصطناعياً لمراقبة الأرض، مراقبة الكوارث الطبيعية بشكل سريع مثل الأعاصير والسيول والعواصف الرعدية وتقديم إنذارات.