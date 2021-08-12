أطباء ينقذون سيدة في مصر ابتلعت فرشاة أسنان

المصدر: البيان

نجح أطباء في إنقاذ حياة سيدة أربعينية في مصر ابتلعت فرشاة أسنان بعد إجراء عملية جراحية لها استغرقت 15 دقيقة.

واستخرج الأطباء، بقسم الجهاز الهضمي التابع في مستشفى شبين الكوم التعليمي بمحافظة المنوفية، الفرشاة من مريء المريضة بواسطة المنظار.

وأوضحت السيدة، بحسب موقع «اليوم السابع»، أنها ابتلعت فرشاة الأسنان بمحض إرادتها، رافضةً الإفصاح عن السبب الذي دفعها إلى ذلك.

وتكوَّن الفريق الطبي، الذي أجرى العملية، من الدكتور محمد صلاح البنا، والدكتور عمر عبد المقصود، بإشراف الدكتور أحمد صلاح سيف، رئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير في المستشفى، الذي أكد إجراء العديد من التدخلات العلاجية الناجحة في وحدة المناظير بدعم من إدارة المستشفى.