ما حكم عقد الزواج عبر تقنية «فيديو كونفرانس»؟

المصدر: البيان

كشفت دار الإفتاء المصرية عن الأحكام الشرعية المتعلقة بعقد الزواج عبر تقنية «فيديو كونفرانس».

وأوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار الإعلامي لمفتي مصر، أن الشرع لا يمانع من استعمال هذه التقنية الحديثة في إتمام عقود الزواج، مؤكداً أهمية التكنولوجيا في حياتنا وضرورة مسايرة الفتوى الشرعية لعصر الرقمنة.

وقال عاشور، خلال لقائه اليوم في قناة «تِنْ» الفضائية، إن ثمة ضوابط تنظِّم توظيف تقنية «فيديو كونفرانس» في عقد الزواج لا بد من مراعاتها، مشيراً إلى وجوب حضور الزوج والزوجة والشهود دون حدوث أي مشكلات فنية في التواصل.

وأضاف أنه يجوز إتمام العقد ضمن هذا الشرط مع التأكد من هوية الزوج والزوجة، لافتاً إلى أن اللجوء إلى هذه التقنية الحديثة يكون في أضيق نطاق.

ونوَّه بأن المؤتمر الذي عُقد أخيراً تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي» جاء بهدف مناقشة دخول الفتوى الفقهية إلى عصر الرقمنة، مبيناً أن الشرع ينظر إلى الإنترنت ووسائل التواصل المختلفة باعتبارها أوعية وأدوات.