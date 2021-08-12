مصر.. حفرة تبتلع شخصين أثناء تنقيبهما عن الآثار

المصدر: البيان

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية ، ملابسات واقعة وفاة شخصين أثناء تنقيبهما عن الآثار بالاشتراك مع آخرين بأحد المنازل ببنى سويف.

وتلقي قسم شرطة بنى سويف الجديدة بمديرية أمن بنى سويف، بلاغاً يفيد بالعثور على جثة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف) ملقاة بدائرة القسم ، ووجود سحجات متفرقة بالجسم.

وتوصلت جهود فرق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بنى سويف إلى أن المذكور كان يقوم بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد المنازل بدائرة مركز شرطة بنى سويف ملك (سائق) بالاشتراك مع 6 أشخاص جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بني سويف.

وعقب قيامهم بالحفر قام المتوفى وآخر بالنزول داخل الحفرة مما أدى لاختناقهما ووفاتهما فقام الباقون بإخراجهما من الحفرة مما أدى لحدوث إصابة المتوفيين بسحجات فقام شقيق المتوفى بنقل جثة شقيقه إلى منزلهما.. كما قام اثنان من المتهمين بنقل جثة الآخر، وتركها بالمكان الذي تم العثور عليه فيه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهمين، والأدوات المستخدمة في الحفر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.