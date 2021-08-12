اليوتيوبر السوري يكشف مفاجأة حول فيديو الأهرامات لكشف جنس الجنين

المصدر: البيان

كشف اليوتيوبر السوري، سيماند مصطفى، عن مفاجأة حول فيديو الأهرامات لكشف جنس الجنين وإضاءتها باللون الأزرق، حيث أكد أنه قام بدفع الأموال لإدارة الأهرامات لعمل الفيديو بهذه الطريقة.

وأكد أنه تلقى كافة التصاريح الرسمية لإقامة حفل الكشف عن جنس الجنين رفقة زوجته من خلال إضاءة أهرامات الجيزة مؤكدا أنه "معه ما يثبت ذلك".

وقال سيامند خلال لقائه على قناة العربية إنه "استخرج التصاريح من شركة مصر للصوت والضوء" مشيرا إلى أن الشركة على علم بأنه يوتيوبر شهير وسيقوم بنشر فيديو الحفل لاحقا.

وأكد سيامند أقواله بذكر أسماء الأشخاص الذين اتفقوا معه لإتمام التسهيلات بطريقة رسمية، وفقا لقوله: "أنا اتفقت مع مديرة عام الحفلات والمبيعات في الأهرامات".

وأشار سيامند إلى أنه يحتفظ "بمكالمات وفيدوهات وتسجيلات ووثائق تثبت هذا الشي وأنا كسائح لا يمكن أن اعمل أي شي غير قانوني ببلد لا أعرف قوانينها ومستحيل أحط نفسي في مساءلة قانونية وأنا أب لطفلة عمرها أكثر من سنة وفي مولود آخر قادم".

يقول سيامند بعد الضجة التي أثيرت ضده: "ذهبت إلى الجهة المسؤولة عن إضاءة الأهرامات وهي شركة مصر للصوت والضوء واستخرجت كافة التصاريح الرسمية ومعي إيصال بختم الشركة. ومكتوب به وصل باسم السيد سيماند مصطفى بملغ وقدرة 25 ألف جنيه وذلك قيمة إضاءة ملونة باللون الأزرق في ساحة العرض الصوت والضوء يوم 4 /8 /2021 " .

وكان مقطع فيديو ليوتيوبر سوري، انتشر زعم خلاله إقامة حفل الكشف عن جنس الجنين، برفقة زوجته، من خلال إضاءة أهرامات الجيزة، لكن الأمر برمته أثار جدلا واسعا.

وظهر في الفيديو تلون الأهرامات باللون الأزرق، مع احتفال "اليوتيوبر" سيامند وزوجته شهد وأصدقائهما مما يعني أن الجنين "ذكر".

وتضمّن الفيديو ظهور "اليوتيوبر" مع زوجته، وهما يزعمان من خلاله التجهيز لهذا الأمر على مدار أيام طويلة ليكونا أول شخصين في العالم يعلنان جنس مولودهما المنتظر في هذا المكان الأثري، ليثير الأمر جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

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