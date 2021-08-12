تشجيع الشباب على أخذ اللقاح بـ «الموسيقى»

المصدر: (برلين - أ ف ب)

في مشهد يبدو عادياً في برلين، يصطف شباب بمظهر عصري في طابور طويل بانتظار الدخول إلى أحد أهم نوادي موسيقى التكنو في المدينة.. لكنهم لم يأتوا للرقص، بل لتلقي اللقاح.

فقد قرّرت العاصمة الألمانية تنظيم ثلاث أمسيات ساهرة هذا الأسبوع لتشجيع السكان عموماً والشباب خصوصاً على التطعيم، على وقع موسيقى إلكترونية في نادي بمنطقة ألت-تريبتو.

وقد تحوّل هذا النادي منذ أشهر إلى أحد مراكز التلقيح الخمسة الكبيرة في العاصمة بعدما اضطر إلى إغلاق أبوابه بسبب الجائحة. وفي الداخل، يتفرّج الروّاد الذين تلقّوا جرعتهم الأولى جالسين على كراس متباعدة على المؤثّرات البصرية، في حين يتولّى «دي جاي» تنسيق الموسيقى على طاولته.