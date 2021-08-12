كبسولة تحمل 4500 كيلوغرام إمدادات لمحطة الفضاء

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

انطلق بنجاح الصاروخ أنتاريس الذي يحمل كبسولة الشحن الفضائية التجارية سيجنوس في وقت متأخر من أول من أمس الثلاثاء إلى محطة الفضاء الدولية لتوصيل إمدادات. وتحمل كبسولة الشحن غير المأهولة، التي طورتها وتشغلها شركة نورثروب جرومان الأمريكية، ما يقرب من 4500 كيلو جرام من الإمدادات وقطع الغيار والمواد اللازمة للتجارب العلمية. وقالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إن سيجنوس انطلقت من ميناء فضائي في ولاية فرجينيا الأمريكية، ومن المتوقع أن تصل إلى محطة الفضاء الدولية اليوم الخميس.