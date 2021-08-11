حفل زفاف يتحول إلى مشاجرة دامية بالرصاص وإصابة العريس

المصدر: البيان

تحول حفل زفاف في محافظة كفر الشيخ بمصر إلى مشاجرة دامية بالرصاص وإصابة العريس على يد والد العروس.

وذكرت صحيفة الأهرام المصرية أن حفل الزفاف بقرية "أبو أحمد"، التابعة لمركز الرياض بكفرالشيخ، تحول إلى صراخ وعويل، بعد حدوث خلاف في الحفل بين أهل العروسين، ونشوب مشاجرة أصيب خلالها العريس وشقيقه بطلق ناري، وتم نقل المصابين لمستشفي كفرالشيخ العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقت شرطة النجدة بلاغاً من الأهالي يفيد بحدوث المشاجرة في حفل الزفاف، وتم إخطار إدارة البحث الجنائي في كفر الشيخ بسرعة ضبط الجناة وكشف ملابسات الواقعة.

وقد تبين أن المتهمين هما والد العروس ويدعى "ر.م.ض.ج"، وشقيقه محمد، وتم القبض عليهما، وتوجيه تهمة الشروع في قتل العريس «محمد.ا.ا»، 29 عاما وشقيقه وليد، 40 عاما، وتم نقل المصابين لمستشفى كفرالشيخ العام لتلقي العلاج اللازم .