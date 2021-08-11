مئات ألوف الكتب لحملة فتى في العاشرة يرغب بمشاركة حبه للقراءة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

يأخذ الفتى الأمريكي، أوريون جين، على عاتقه مهمة إيصال مئات ألوف الكتب إلى أيدي الأطفال، وذلك انطلاقاً من رغبته في مشاركتهم فرحته بالقراءة.

ويسعى الفتى، ابن العشر سنوات، لجمع نصف مليون كتاب من التبرعات لأطفال في تكساس، وقد تمكن حتى الآن من الحصول على حوالي 120 ألف كتاب، وفقاً لموقع "غوود نيوز" الأمريكي.

وكان إلهام الفتى لإطلاق تلك الحملة الفوز الذي حققه في مسابقة طلابية حول اللطف عام 2020. حيث أعرب عن اعتقاده في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، بأن الخطاب الذي ألقاه في المسابقة كان العامل المحفز له للبدء بشيء أكبر.

ومن أجل تحقيق هدفه، طلب الفتى من سكان الولايات المتحدة التخلي عن كتبهم المستعملة، مضيفاً إن الناس: "يمكنهم التخلي عن كتاب إلى طفل آخر بحاجة اليه، وهذا بدوره سيطلق تأثيراً متتالياً مضاعفاً".

وهذا التفكير العميق الذي يميز الفتى الذي سيلتحق بالصف السادس، ظهر ايضاً في خطاب المسابقة الطلابية، عندما قال: "اللطف فضيلة يمكننا أن نمتلكها جميعاً، إذا كنا على استعداد لذلك، فلماذا لا نبدأ اليوم. وهذا ما نحتاج إليه حالياً أكثر من أي وقت مضى".

وكان الفتى قد حصل، أخيراً، على ألوف عناوين الكتب من إحدى معارض الكتب، ومعرباً عن سعادته قال لـ "سي بي إس نيوز"، إنه يرغب في مشاركة حبه للقراءة مع أكبر قدر من الناس، قائلاً: "ولو للحظة، أتمنى أن يتمكن الأطفال من الاطلاع على قصة جديدة والانتقال إلى عالم آخر، والالتقاء بأشخاص لا يمكنهم الاجتماع بهم".