السعودية.. يقتل زوجته ويعتدي على ابنها بسلاح أبيض

المصدر: البيان

أقدم مواطن سعودي على قتل زوجته والاعتداء على ابنها بسلاح أبيض.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة اليوم عبر حساب الأمن العام بتويتر، أن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً عن تعرض مواطنة وابنها لاعتداء بسلاح أبيض من قبل زوجها، نتج عنه وفاتها وإصابة الطفل بجروح طفيفة، وذلك إثر خلاف بينهما.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الاجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.