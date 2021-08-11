زوجان يعيشان حياة الثلاثينيات لشغفهما بالماضي

المصدر: إعداد: نهى حوّا

يعيش زوجان في بريطانيا أسلوب حياتهما كما لو أنهما في ثلاثينيات القرن الماضي، وقد وصل افتتانهما بالحقبة التاريخية إلى حد أنهما يرتديان على الدوام أزياء ذلك العصر، ويستمعان إلى الموسيقى عبر «الغرامافون»، ويمتلكان سيارة عتيقة الطراز.

ويتشارك الزوجان، روث شيلي (28 عاماً) وشريكها روبرت أوستمان (27 عاماً)، شغف العيش في الماضي، سواء في الملابس والنظام الغذائي أو الخيارات الموسيقية، وفقاً لصحيفة «ذا ميرور» البريطانية، وهما غالباً ما يلفتان الأنظار في الشارع، إذ يظهران بمظهر شخصين خرجا للتو من آلة الزمن، حيث يوقفهما المارة لالتقاط الصور.

وقد أوضحت روث، وهي مؤرخة أبحاث من وست مندلاندز، إنها وزوجها يرتديان أزياء الحقبة طوال الوقت، وفيما يلبس روبرت بدلة وقبعة مسطحة، تواظب هي على ارتداء ملابس الثلاثينيات والأربعينيات، لكن ليس أزياء الخمسينيات؛ لأنها تتضمن كثيراً من البنطلونات التي لا تناسبها.

وقد دمج الاثنان تلك الفترة في حياتهما تماماً، إذ يستمتع روبرت بالطهي وتجربة وصفات من القرن الثامن عشر فصاعداً، وإصلاح سيارته من طراز «موريس ماينور» الاقتصادية البريطانية.