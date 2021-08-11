نقص نوم الأم بأول أشهر الإنجاب يفقدها 7 سنوات من العمر

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن نقص النوم في الأشهر الستة الأولى من ولادة الطفل، يمكنه أن ينقص من الأمهات المنجبات ما يصل إلى سبع سنوات من عمرهن البيولوجي.

وخرجت الدراسة بتلك النتائج بعد تحليل الحمض النووي لـ33 أماً خلال السنة الأولى من إنجابهن طفلاً، حيث سعى الباحثون إلى تحديد «العمر البيولوجي» لهن، والذي يمكن أن يختلف عن العمر الزمني.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية التي نشرت نتائج الدراسة، تبين أنه بعد عام من الولادة، كان العمر البيولوجي لمن نمن أقل من سبع ساعات في الليلة، عند علامة الستة أشهر، أكبر بثلاث إلى سبع سنوات ممن سجلن سبع ساعات نوم أو أكثر.

كما تبين أن الأمهات اللاتي نمن أقل من سبع ساعات كانت «التيلوميرات» لديهن أقصر، وهذا وفقاً للدراسة يرتبط بمشكلات صحية خطيرة.