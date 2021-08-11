«تريانثا» أول زهرة آكلة للحوم تكتشف منذ 20 عاماً

المصدر: (دبي - اليازية البدواوي)

اكتشف باحثون بجامعة ولاية كولومبيا البريطانية بكندا أن أحد أنواع الزهور البيضاء الصغيرة، التي تنمو بالقرب من المراكز الحضرية في شمال غرب المحيط الهادئ قاتلة أو مفترسة فعلاً، كونها من الأنواع الآكلة للحوم، وهو أمر كان يجهله العلماء من قبل.

بحسب موقع «إن بي آر» الإخباري، فقد تم وصف ذلك النبات الكاذب، الذي يعيش في المستنقعات باسم «Triantha occidentalis»، وقد ظهر الاسم لأول مرة في الأدبيات العلمية عام 1879، ولم يدرك أحد أن ذلك النبات ذا المظهر الجميل يستخدم ساقه اللزجة لالتقاط الحشرات، وفقاً للباحثين الذين لاحظوا في دراسة نشرت، أول من أمس، أنها أول نبتة لاحمة جديدة تكتشف منذ نحو 20 عاماً.

يقول شون غراهام، عالم النبات بجامعة كولومبيا البريطانية بكندا: «لم تكن لدينا أي فكرة عن أن (تريانثا) نبتة آكلة للحوم».

وقام أحد الباحثين بجامعة تورنتو، ميسيسوجا، بإطعام ذباب الفاكهة النيتروجين، بحيث يمكن استخدام المادة كونها متعقباً، وبعدها تم وضع الذباب على سيقان ذلك النبات. في وقت لاحق، أظهر التحليل أن النيتروجين من الحشرات الميتة كان يدخل النباتات بالفعل.