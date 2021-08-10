«أكياس أرز» للاحتفاء بالمواليد الجدد

المصدر: (دبي - البيان)

بعد تفشي الوباء، أصبح اليابانيون يحتفون بالمواليد الجدد مع أقربائهم الذين لا يستطيعون زيارتهم، بطريقة مبتكرة، وذلك بإرسالهم أكياساً من الأرز يعادل وزنها وزن الطفل المولود حديثاً، وتحمل صورته.

وتأتي تلك الأكياس في مجموعة واسعة من التصميمات، بعضها على شكل أطفال ملفوفين ببطانية لكي يشعر الأقارب كأنهم يحتضنون الوافدين الجدد، وهم ينظرون إلى صورتهم المثبتة على الأكياس.

وفيما تتناسب كمية الأرز في كل كيس مع وزن الطفل عند الولادة، يزداد سعر كل كيس بالتوازي مع حجم الطفل.

وقد نقلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن صاحبة الفكرة، ناروا أونو: «حينما ولد ابني كنت أفكر في ما يمكنني القيام به للأقارب الذين يعيشون بعيداً ولا يستطيعون المجيء لرؤيته، فصنعت أكياساً من الأرز وزنها يعادل وزن طفلي وعليها صورته، لكي يتمكن الأقارب من حمل الأكياس والشعور بعذوبتها».