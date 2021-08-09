السعودية.. القبض على سعودي اعتدى على امرأة في الخرج

المصدر: البيان

ألقت السلطات الأمنية السعودية القبض على سعودي، تحرّش بامرأة في مكان عام، واعتدى عليها بالضرب.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية بمحافظة الخرج تمكنت من تحديد هوية "3" مواطنين، ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرّش أحدهم بامرأة في مكان عام بالمحافظة، واعتدى عليها بالضرب والهرب من موقع الحادثة. بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وأضاف انه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته للنيابة العامة، وجارٍ استكمال إجراءات القبض على الآخرين.